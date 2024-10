Politiche 2022, la squadra del Pd in Calabria: Irto capolista al Senato

I partiti sono sempre in fermento e la campagna elettorale, a poco più di un mese dal voto, è più che aperta

Nella giornata di oggi, sono arrivate le scelte ufficiali del Pd in Calabria per le elezioni politiche 2022. I partiti sono sempre in fermento e la campagna elettorale, a poco più di un mese dal voto, è più che aperta.

Di seguito i nomi di tutti i candidati:

Camera

Nico Stumpo (capolista), Vincenza Bruno Bossio, Carlo Guccione e Lidia Vescio.

Senato

Nicola Irto (capolista), Carolina Girasole, Italo Reale e Teresa Esposito.

I dem candidano anche nei collegi uninominali i seguenti candidati: al Senato Francesca Dorato nel collegio Cosenza-Crotone, Francesco Pitaro nel collegio Catanzaro-Reggio.

Nei cinque collegi uninominali della Camera i dem schierano: Giovanni Papasso (in quota Psi nel collegio Corigliano Rossano – Crotone), Vittorio Pecoraro nel collegio Cosenza Tirreno, Giusi Iemma nel collegio Catanzaro, Dalila Nesci (Impegno civico, nel collegio Vibo-Gioia Tauro), Domenico Battaglia nel collegio Reggio-Locri.