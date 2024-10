‘Pompieropoli’, il comandante Metelli spiega il format: “E’ necessario investire su ragazzi e bambini, sono il nostro futuro” – FOTO

Il Comando Vigili del Fuoco di Reggio Calabria in collaborazione con la Guardia Costiera e l’associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco ha organizzato una “Pompieropoli” che si è tenuta a Reggio Calabria in Piazza Italia.

La manifestazione è stata indirizzata ai bambini e ragazzi fino a 11 anni che hanno inteso cimentarsi nelle attività dei Vigili del fuoco attraverso un percorso ludico educativo.

Vigili del Fuoco e Guardia Costiera per celebrare insieme la loro padrona S. Barbara hanno invitato tutti i bambini e ragazzi, assieme ai loro genitori, a Piazza Italia di Reggio Calabria. A tutti i partecipanti è stato rilasciato il diploma di Giovane Pompiere.

L’ingegnere Carlo Metelli, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, intervistato da CityNow ha spiegato:

“Pompieropoli è un format nazionale che insieme all’associazione nazionale vigili del fuoco in congedo, ha sviluppato per avvicinare i bambini al tema della sicurezza.

Lo scopo dell’iniziativa far imparare giocando, divertendosi ed avvicinandosi a questo mondo. I temi della legalità sono molto importanti bisogna investire sui ragazzi e sui bambini, un progetto che viene svolto in maniera ordinaria in tutti i cento comandi provinciali di Italia.”