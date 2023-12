Ponte sullo Stretto, rimodulati i fondi: la Sicilia dice no ed è scontro politico

Un emendamento alla manovra, il quarto, annunciato dal governo in relazione al Ponte sullo stretto, rimodula i fondi stanziati per l’opera prevedendo una riduzione degli oneri a carico dello Stato di 2,3 miliardi (su un totale di circa 11,6 miliardi al 2032).

Le risorse risparmiate dallo Stato vengono recuperate dal Fondo di sviluppo e coesione: 718 milioni arrivano dalla quota del fondo destinata alle amministrazioni centrali e 1.6 dalla quota destinata alle regioni Calabria e Sicilia.

Le novità che prevedono dunque una bella fetta di denaro per le due Regioni interessate al Ponte, aprono la polemica e spaccano la maggioranza.

Rimodulazione fondi Ponte, la Sicilia non ci sta: ‘Decisione mai condivisa’

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha subito mostrato il proprio disaccordo con una nota:

“sempre espresso totale disponibilità verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto, opera che considera strategica, e per questo la giunta si era impegnata a destinare un miliardo di euro di risorse del Fes 2021-2027, dandone comunicazione al ministro Salvini. La decisione governativa per cui la quota di nostra compartecipazione debba essere di 1,3 miliardi non è mai stata condivisa dall’esecutivo regionale”.

E si auspica “che Salvini si possa attivare per restituire le maggiori risorse sottratte alla Sicilia, necessarie per sostenere investimenti per lo sviluppo dell’Isola”.