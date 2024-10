Ponte sullo Stretto, Minasi: ‘Sciocche polemiche per attaccare Salvini’

"La Manovra -ha ricordato la senatrice reggina - non è stata ancora approvata. Dunque sulla base di cosa i detrattori del Ponte sostengono che i soldi per l’opera non siano stati previsti?"

“Ancora polemiche sterili e sciocche, create ad arte unicamente per attaccare il Ministro Salvini, cercando appigli strumentali in assenza di sue mancanze o errori reali. È chiaro che chi alimenta tali polemiche non ha a cuore il Sud e pensa unicamente al proprio tornaconto elettorale”.

La Senatrice della Lega, Tilde Minasi, risponde così a chi, in queste ore, sostiene che in Finanziaria non siano previsti fondi per il Ponte sullo Stretto e accusa il Vicepremier e Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, di aver fatto finora soltanto propagande.

La Senatrice quindi ribadisce:

“È sciocco innanzitutto criticare un fatto prima ancora che succeda (e non succederà): la Manovra non è stata ancora approvata – ricorda Minasi – dunque sulla base di cosa i detrattori del Ponte e del Ministro Salvini sostengono che i soldi per l’opera non siano stati previsti?

