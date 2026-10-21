City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Ponte sullo Stretto, inchiesta per corruzione: ordine di esibizione a Mit, Cipess ed Eurolink

Attività del Ros in corso su delega dei pm di Roma

21 Ottobre 2026 - 15:00 | Comunicato stampa

Rendering del Ponte sullo Stretto di Messina: ponte sospeso con grandi torri sul mare

La Procura di Roma, nell’ambito dell’indagine sul Ponte dello Stretto, “ha delegato i Carabinieri del Ros all’esecuzione di un ordine di esibizione nei confronti del Mit, del Dipe/Cipess, della società Ponte sullo Stretto e del Consorzio Eurolink, finalizzato all’acquisizione della documentazione predisposta e inviata alla Corte dei Conti, nell’ambito dell’attività di controllo relativa alla delibera Cipess n. 61/2025 e al decreto n.190 del 1 agosto 2025″.

É quanto si legge in una nota della procura relativa al procedimento avviato a piazzale Clodio per corruzione in cui sono indagati, tra gli altri, l’ex presidente aggiunto della Corte, Tommaso Miele e l’avvocato Giacomo Saccomanno.

Leggi anche

“L’attività investigativa fa seguito alla precedente del 9 giugno, con l’esecuzione di un decreto di perquisizione finalizzato all’acquisizione di documentazione e dei dispositivi elettronici (smartphone, device, etc..) in uso alle persone sottoposte alle indagini”, aggiunge la nota.

Fonte: Ansa Calabria

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Ponte sullo Stretto di MessinaMessinaReggio Calabria Cronaca
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?