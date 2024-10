Ponte sullo Stretto, Salvini annuncia: ‘Lunedi avremo i fondi nella legge di bilancio’

“Lunedì nella legge di bilancio avremo la copertura economica necessaria per il Ponte sullo Stretto, un’opera che milioni di italiani e siciliani aspettano da cinquant’anni. E sono contento che la Lega sia protagonista di questo successo”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, parlando con i cronisti a Palermo.

“Noi stiamo lavorando per aprire l’anno prossimo, estate 2024, i cantieri per il ponte è un diritto di milioni di siciliani a essere collegati stabilmente con il resto dell’Italia e col resto dell’Europa”, le parole di Matteo Salvini all’inaugurazione del Palermo Marina Yachting.

Due giorni fa invece l’incontro informale tra il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e i componenti del comitato scientifico per la realizzazione del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia.

Gli esperti nominati di recente tra professori universitari e specialisti in tecnica delle costruzioni, in geologia, in ingegneria si sono riuniti al Mit, presente, tra gli altri, anche l’ad della Società Stretto di Messina Pietro Ciucci, per pianificare il lavoro dei prossimi mesi. Salvini ha ribadito la determinazione per realizzare un’opera che ha definito “strategica per tutto il Paese”.