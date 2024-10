Portici-LFA Reggio Calabria: le formazioni ufficiali. Tante novità per Trocini

Squadre pronte a scendere in campo per il turno infrasettimanale

Turno infrasettimanale nel campionato di serie D, squadre in campo per la sesta giornata. Ricci titolare, Marras subito in campo, si rivede il difensore Girasole.

Le formazioni ufficiali

PORTICI (4-3-3): Aniello; Pelliccia, Costanzo, Zanoni, Selaf, Marcucci, Schiavi; Maione, Musto, Squerzanti, Sow All. Ciaramella

REGGIO CALABRIA (3-4-2-1): Martinez; Ingegneri, Girasole, Zanchi, Dervishi, Zucco, Salandria, Cham; Ricci, Marras; Coppola. All. Bruno Trocini

Portici LFA Reggio Calabria Formazioni Ufficiali