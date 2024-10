Porto di Gioia Tauro, Mattiani (Fi): “Ogni azione possibile per tutelarlo”

Il consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Mattiani, attraverso una nota, annuncia la propria presenza a Gioia Tauro in occasione del sit-in in difesa del porto.

“Il 17 ottobre da Gioia Tauro partirà una grande mobilitazione a difesa del Porto alla quale sarò certamente presente. Oggi più che mai è necessario difendere il Porto di Gioia Tauro, il principale porto mediterraneo di transhipment, da quella che non a caso il Presidente Occhiuto ha definito un’eco follia. Perché di questo si tratta nel caso della direttiva europea ETS.

Una Direttiva che rischia di produrre effetti devastanti per il Porto di Gioia Tauro, per il suo ruolo strategico, per i livelli occupazionali e per le sue ambizioni di crescita. Non possiamo assolutamente permetterlo. Sarei un folle a non preoccuparmi dell’ambiente e a non apprezzare le misure che tendono a preservarlo.

Quindi, si allo sviluppo economico sostenibile, ma no all’autolesionismo o a scelte poco ponderate che finirebbero soltanto per rendere poco competitive le nostre infrastrutture portuali strategiche come quella di Gioia Tauro che, invece, vogliamo e dobbiamo utilizzare come volano di sviluppo.

Paradossalmente, ne gioverebbero i nostri competitor e senza produrre alcun risultato significativo per la tutela dell’ambiente.

Abbiamo il dovere di dire basta con il fanatismo e l’estremismo ideologico in nome di un ambientalismo esasperato, che negli anni è stato anche causa dell’arretratezza infrastrutturale del nostro Paese.

Non possiamo più permetterci, sia in sede Nazionale che Europea, di assumere decisioni che rischierebbero di penalizzare il nostro territorio e impattare in maniera così devastante sulla vita dei nostri lavoratori.

Quindi, è il momento che tutti insieme, Politica, Istituzioni, Forze Sociali, Cittadini, uniscano le forze a difesa del Porto di Gioia Tauro”, conclude Mattiani.