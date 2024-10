Porto Gioia Tauro, Vicesindaco Mauro: ‘Abbiamo constatato voglia e determinazione presente’

“L’armatore Gianluigi Aponte conferma la volontà di far diventate Gioia Tauro il primo terminal container del Mediterraneo. L’arrivo delle nuove gru, strutture imponenti e fondamentali per la movimentazione a terra delle merci, oltre la presenza, quest’oggi, dello stesso proprietario di Msc, sono la dimostrazione plastica di come il porto sia, a tutti gli effetti, una grandissima risorsa per lo sviluppo economico dell’intero territorio metropolitano”.