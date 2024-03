Un successo a Reggio l'inaugurazione di Possidonea Formazione

Un successo l’evento di inaugurazione a Reggio Calabria di ‘Possidonea Formazione’, tenutosi domenica 3 marzo presso i nuovi locali, siti in via Possidonea 20\f – Reggio Calabria.

QUI IL VIDEO DELL’EVENTO

L’inaugurazione, curata dalla event planner Patrizia Sorrentino, ha visto la partecipazione di Miss Calabria 2023 Carlotta Caputo e di diversi artisti reggini che hanno arricchito l’evento con le loro performance.

L’Istituto propone di guidare i propri studenti nel percorso universitario verso il conseguimento della laurea per un proficuo accompagnamento al mondo lavorativo, attraverso servizi specifici e personalizzati che rispondono ad ogni tipo di esigenza.

L’imprenditrice reggina Lucia Minniti, socia del nuovo centro, non ha nascosto l’emozione per l’apertura di Possidonea Formazione.

“Siamo felici e orgogliosi per questa nuova apertura. Anche io ho studiato lontano dalla mia terra e conosco bene i sacrifici che bisogna fare. Devo ringraziare sia la mia famiglia di origine che quella adottiva. I corsi -ha evidenziato Lucia Minniti- saranno per la maggior parte online, ma ci saranno anche corsi professionalizzanti che vorremmo che i ragazzi frequentassero in sede.

Il nostro sogno è fare di questo centro un punto di raccoglimento per i ragazzi, con l’obiettivo non solo di preparare lo studente ma se possibile anche iniziare con loro un percorso lavorativo come successo in qualche caso”.