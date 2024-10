Poste Italiane dedica un annullo filatelico a Gerace

In occasione dei festeggiamenti per il riconoscimento di Basilica Minore della Concattedrale di Gerace Poste Italiane attiverà un annullo filatelico

In occasione dei festeggiamenti per il riconoscimento di Basilica Minore Pontificia della Concattedrale “Santa Maria Assunta” di Gerace, in programma sabato 5 gennaio, Poste Italiane attiverà un annullo filatelico recante la dicitura “Chiesa concattedrale Santa Maria Assunta – Elevazione a Basilica Minore Pontificia Gerace – 5.1.2019 – 89040 Gerace (RC)”.

Sarà quindi possibile timbrare con l’annullo speciale, richiesto dalla Diocesi di Locri-Gerace, le corrispondenze presentate presso la stessa concattedrale Santa Maria Assunta a Gerace dalle ore 16 alle 20.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / Filiale di Reggio Calabria / Servizio Commerciale / Filatelia Via Biagio Miraglia, 14 – 89125 Reggio Calabria (tel. 0965/315404).