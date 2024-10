Praia a Mare, grosso incendio in un esercizio commerciale

Questa notte i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cosenza sono intervenuti a Praia a Mare in via San Paolo a seguito di un incendio divampato in un magazzino commerciale situato sopra un supermercato alimentare.

Sul posto sono intervenute 4 squadre dalle sedi provinciali ed una squadra dal distaccamento di Lauria (PZ).

L’incendio è stato domato nella notte e sono ancora in corso le operazioni di smassamento dei materiali andati a fuoco e la messa in sicurezza dei luoghi.