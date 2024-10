Praia a Mare, prende il via il «Prajacoustic» con ospiti d’eccezione

Di Domenico Arcudi – dal 7 al 9 settembre prenderà il via la seconda edizione del Prajacoustic, evento musicale organizzato dall’associazione “Cantiere505” e patrocinato dal Comune di Praia a Mare, in cui avrà luogo l’evento.

Ad aprire questa seconda edizione sarà il «Domenico De Marco Trio», composto dallo stesso Domenico De Marco alla batteria con l’accompagnamento di Giovanni Rago alla chitarra e Giovanni Crescenzi al basso. Sarà possibile partecipare al seminario (la cui prenotazione è obbligatoria) presso la Sala Prove, situata nella zona industriale di Praia a Mare, previsto per il 7 settembre alle ore 16. Seguirà concerto, che si terrà nella centrale piazza Luigi Sturzo alle ore 21:30.

Ospite «intermedio» sarà il maestro Massimo Varini, chitarrista e arrangiatore noto per aver collaborato con buona parte del panorama musicale nazionale che terrà un doppio appuntamento per l’8 settembre, consistente in un seminario (previa prenotazione obbligatoria) previsto alle 16:00 e l’esibizione a Piazza Sturzo in serata, con la voce calda e toccante di Rossella Zanasi.

Atto conclusivo del Prajacoustic sarà il concerto del maestro Federico Poggipollini, chitarrista e cantautore con esperienze al seguito dei Litfiba e di Luciano Ligabue, che si esibirà domenica 9 settembre alle ore 21:30. Per informazioni, sarà possibile consultare la pagina Facebook: https://www.facebook.com/prajacousticfest/, telefonare al numero inviare una mail all’indirizzo: prajacousticfest@gmail.com