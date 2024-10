Prandelli: ‘Reggio ha bisogno di calcio vero. Pubblico determinante’

Cesare Prandelli ospite telefonico di “Vai Reggina” in onda sui canali ufficiali della società, ha parlato degli amaranto: “Della Reggina ho un ricordo chiaro. Tutte le volte che si veniva al Granillo era difficile pensare di tornare con dei punti, stadio stracolmo e tifo determinante, sempre buone squadre e poi tanti calciatori che venivano fuori da un grande settore giovanile. Ricordo quando ero all’Atalanta ci domandavamo come facesse la Reggina a scovare questi ragazzi soprattutto in Veneto.

Società allora gestita bene ed un pubblico caloroso. Quest’anno la Reggina è partita benissimo, è in testa alla classifica e mi auguro possa tornare al più presto in serie A attraverso un bel progetto. Reggio è una città che ha bisogno di calcio vero e lo merita”.