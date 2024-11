Premi Anassilaos San Giorgio, c’è anche la Viola

Un parterre di eccellenze del territorio ha ricevuto l’ambito premio per i meriti acquisiti negli anni in varie discipline.

All’ex pr della Viola di Recalcati ed al direttore attuale dell’Aci Rc, tributo per il loro impegno nello sport e nel sociale.

Anche il 2016 ha visto rinnovarsi il prestigioso appuntamento della consegna dei premi Anassilaos San Giorgio: un tributo destinato a grandi professionalità o enti della provincia reggina e ispirato al patrono della città, istituito su input del compianto Italo Falcomatà nel 1999.

Proprio nella chiesa dedicata al Santo a cavallo armato di scudo, sono stati ringraziati per la loro opera varie figure legate a doppio filo allo sviluppo e ad alla migliore immagine del territorio. Fra queste l’attuale direttore dell’Automobil Club di Reggio Calabria, la dr.Donatella Bolignano, si è guadagnata il premio per il suo costante impegno nell’ambito dello sport , del sociale e del culturale.

La professionista reggina ha profuso da subito particolare impegno nell’assolvere al suo ruolo presente nell’importante ente a tutela degli automobilisti, distinguendosi fin dall’insediamento per il rilancio degli eventi a quattro ruote, interlacciati con momenti di diffusione culturale e sociale. Un taglio diverso e premiante per il territorio, che le ha fatto meritare un encomio speciale e riconosciuto.

Il suo impegno è oggi rivolto alla complessa organizzazione della storica cronoscalata nazionale Santo Stefano-Gambarie, assente in calendario da sei stagioni, che tornerà a prendersi la scena fra il 24 e il 26 giugno sul mitico tracciato della Sp7, solcato in 60 anni dai più grandi campioni delle gare su strada di ogni generazione, non solo italiani.

Oltre alla gara in sé, non mancherà una articolata cornice di intrattenimento e valorizzazione delle realtà artistiche, rurali e gastronomiche del bacino aspromontano, fortemente voluta dalla dr.Bolignano.

Altro tributo speciale per Franco Calafiore, personaggio molto noto nella città dei Bronzi, per la sua lunga e prestigiosa avventura nella Viola Reggio Calabria nel periodo di suo massimo splendore, a cavallo fra gli anni’80 e gli inizi dei’90.

A fianco di celebri giocatori e di un grandissimo coach come Carlo Recalcati, Calafiore ha avuto la straordinaria abilità di veicolare la migliore immagine della società di appartenenza e di riflesso della città, con una comunicazione sempre puntuale e sobria, efficace nel valorizzare ulteriormente una realtà che al tempo si guadagnava le attenzioni di tutti i mass media nazionali, per le sue imprese sportive e per il calore del proprio tifo. Franco Calafiore è considerato una vera e propria memoria storica dello sport dell’anello ai tre metri di Reggio Calabria.

Da non dimenticare anche la sua lunga esperienza da amministratore unico del centro di Risonanza magnetica reggina, struttura arcinota per efficienza e professionalità, tanto da guadagnarsi un articolata trattazione sul celebre quotidiano Il Sole 24 Ore, che la incluse fra le eccellenze del settore in tutto il bacino centro-meridionale.

Altri premiati sono stati l’avv. Albino Barresi ed il prof. Alessandro De Santi(una vita per la scuola), il prof.Antonio Gatto per la Ricerca ed Economia, il dr.Antonino Scaramozzino per la Medicina,l’avv.Maurizio Condipodero,il dr.Antonino Laganà, il dr.Umberto Laganà per lo Sport, il maestro Giovanni De Benedetto per la Musica ed i Cav. Domenico Cambareri e Aldo Moncada per l’impegno socio-cultutale ed artistico, infine l’istituto Comprensivo Statale Diego Vitrioli-Principe di Piemonte, come istituzione cittadina di pregio.

Donatella Bolignano, direttore dell’Automobil Club di Reggio Calabria;

Franco Calafiore