Premi Rhegium Julii 2023, Falcomatà: ‘Sodalizio storico che non ha mai smesso di lottare per l’affermazione della cultura’

“Ho il piacere di intervenire, per una delle mie primissime uscite pubbliche, nel rinnovato auditorium Versace, in occasione del premio Rhegium Julii, un premio che racconta l’importanza della testimonianza e dell’impegno culturale nella nostra città. Viviamo in un’epoca di diritto che se non è abbinato al dovere, rende una società debole ed incapace di lottare, una sorta di attendismo perverso che non fa bene a nessuno”.