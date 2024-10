Il Premio Anassilaos 2017 per la saggistica va a Padre Damiano Bova

«… se si proponesse a tutti gli uomini di fare una scelta fra le varie tradizioni e li si invitasse a scegliersi le più belle, ciascuno, dopo opportuna riflessione, preferirebbe quelle del suo paese: tanto a ciascuno sembrano di gran lunga migliori le proprie costumanze» (Erodoto, Storie – libro III, 38).

In un tempo in cui l’evoluzione linguistica sembra non dare tregua alla lingua italiana per quel processo di trasformazione fonetica e semantica a causa di anche certi anglicismi ormai comunemente utilizzati, esce in libreria il “Dizionario etimologico del dialetto bivongese”( anno 2017, 616 pagine).

Il volume di oltre 600 pagine, pubblicato per Città del Sole edizioni, da padre Damiano Bova, appartenente all’Ordine dei Padri Predicatori della comunità “San Nicola” di Bari , contiene oltre diecimila voci ordinatamente disposte e commentate dalla A alla Z come un vero e proprio dizionario.

Il lavoro editoriale, segue quello sulla storia di Bivongi, paese natio dell’autore, ed è frutto di sei anni di faticose e meticolose ricerche per una passione innata verso la propria terra e verso la propria gente e di cui ora si vuole serbare la lingua dei padri e scoprirne l’etimo e l’origine delle parole che la compongono.

Un dialetto, quello bivongese, che secondo padre Damiano “rappresenta una chiara isola linguistica” che si distingue dagli altri dialetti delle aree circostanti. E’ P.Damiano Bova nella introduzione al libro a dare un motivazione molto plausibile su questo vuoto e si affida, poi, agli specialisti per verificarne scientificamente l’ipotesi avanzata e basata sul fatto che il “bivongese” potrebbe essere un “dialetto dissociato”. Oltre alla prefazione dell’autore il volume è arricchito dai commenti introduttivi di Giuseppe Falcomatà, sindaco della Città Metropolitana di Reggio e di Felice Valenti, sindaco di Bivongi.

Per questo impegnativo lavoro di ricerca Padre Damiano Bova riceverà il prossimo 11 novembre a Reggio Calabria , Sala Calipari del consiglio regionale, il premio Anassilaos 2017 per la saggistica, in seguito il “Dizionario etimologico del dialetto bivongese” sarà presentato al pubblico lunedì 13 novembre a palazzo Alvaro, sede della città metropolitana, Sala Biblioteca, alle ore 17.30 in un incontro che vedrà la presenza dei due sindaci di Bivongi e Reggio Calabria e degli studiosi Domenico Minuto e Paola Radici Colace.