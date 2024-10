Al generale Giuseppe Vadalà il “Premio internazionale della bontà – Giornata del cuore”

Si è svolto presso il Santuario “la Verna” a Chiusi della Verna (Arezzo) l’evento: “Premio internazionale della bontà – Giornata del cuore”.

Il “Premio” riconosciuto a livello internazionale intende assegnare il riconoscimento a chi si è reso disponibile ad aiutare il prossimo, donando amore alla società ed è un mezzo di promozione dei piccoli eroismi della vita di tutti i giorni nonché uno strumento tramite il quale sono state spesso rese note vicende di una quotidianità molto più difficile ed impegnativa.

Nel corso della serata è stato assegnato dalla dr.ssa Cinzia Panuccio, ambasciatrice del Comitato per Calabria e componente della Commissione, l’ambito Premio al Commissario per il Ministero dell’Ambiente, gen. Giuseppe Vadalà, nella qualità di rappresentante e responsabile della struttura e del personale operante nel settore delle bonifiche e delle discariche abusive.

Il Commissario dopo aver ricevuto il premio ha rilasciato la seguente dichiarazione:

È un onore ricevere tale riconoscimento per il lavoro che stiamo svolgendo per il servizio ai cittadini di cui l’Arma è strumento di legalità. Ovvio che tale premio è per tutta la task force (10 militari) con la quale lavoro per risolvere un problema economicamente e ambientalmente annoso per il nostro Paese. Poi ha concluso la sua dichiarazione dicendo: <<Ringrazio il Comitato della Croce di questo riconoscimento e ringrazio tutto il mio team per quanto eseguito pregevolmente in questi tre anni. Tale ricompensa ci sia da sprone e ci invita a proseguire i lavori ancora così: di buona lena, in armonia e focalizzati verso l’obiettivo comune di risolvere le problematiche che ci sono state assegnate dal Governo.