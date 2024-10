Reggio Calabria celebra Umberto Boccioni: arte e scienza al centro del Premio Internazionale

La città di Reggio Calabria è pronta ad accogliere un evento di rilevanza internazionale: il Premio Umberto Boccioni – Città di Reggio Calabria, la cui presentazione si terrà dal 19 al 27 ottobre 2024 presso il Castello Aragonese e l’Ipogeo di Piazza Italia. L’apertura ufficiale è prevista per il 19 ottobre alle ore 17:30 alla presenza delle Istituzioni e di tutti i protagonisti. L’evento, promosso dall’associazione culturale LiberArchè APS in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, è curato dalla curatrice d’arte contemporanea e giornalista Elmar Elisabetta Marcianò.

Il Premio Boccioni, nato per celebrare l’eredità artistica del grande maestro del Futurismo, originario proprio di Reggio Calabria, mira a coniugare arte e scienza, esplorando le intersezioni tra creatività e innovazione. Durante la settimana dell’evento, il pubblico potrà partecipare a mostre d’arte contemporanea, talk e cene d’arte, che offriranno una riflessione sulla capacità dell’arte di dialogare con le nuove tecnologie e la ricerca scientifica, in linea con la visione di Umberto Boccioni.

Mostra FigurAzioni

La mostra FigurAzioni, in collaborazione con la Biennale di Messina – Epo Arte Messina 2024, esplora i linguaggi contemporanei e vedrà in esposizione opere di artisti come A. Leuzzo, C. Arcuri, F. Malice, F. Mazzotta, P. De Scisciolo, D. D’Agostino, G. Montanaro, e molti altri.

Talk e innovazione culturale

I talk vedranno la partecipazione di illustri esponenti del mondo dell’arte e della scienza, tra cui Martino Milardi, Felice Arena, Francesco Barreca, Silverio Spinella, Giuseppe Araniti, Letizia Barreca, Vincenzo Maria Romeo, Stefano Alcaro e Francesco Parrottino. Gli interventi esploreranno i temi dell’innovazione culturale e tecnologica.

Cene d’arte e performance teatrali

Le cene d’arte, organizzate in collaborazione con L’A Gourmet L’Accademia e l’Alta Fiumara Resort, offriranno un’esperienza unica che celebra la cucina come forma d’arte, in omaggio alla visione dei Futuristi. Non mancheranno le performance teatrali con le opere inedite di Katia Colica e Domenico Loddo, interpretate da giovani talenti e attori professionisti.

«Il Premio Internazionale Umberto Boccioni vuole essere non solo un omaggio al grande maestro futurista reggino, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo dell’arte come motore di cambiamento e innovazione» ha dichiarato la curatrice Elmar Elisabetta Marcianò.

Francesco Nicolò, coordinatore della sezione tecnico-scientifica, ha aggiunto:

«Credo fermamente che creatività, ricerca e innovazione debbano coesistere per offrire soluzioni sostenibili e all’avanguardia per l’uomo».

L’iniziativa gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, del MArAC, del Comune di Reggio Calabria e di numerose altre istituzioni e associazioni locali e nazionali. Sponsor tecnici includono ConfCommercio, Pasticceria Caridi, Caffo, e altri.