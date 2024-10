Premio Mia Martini, scelta la conduttrice della XXV edizione

La scelta, per la conduzione del Premio Mia Martini 2019, è ricaduta sulla spumeggiante Fatima Trotta reduce dei successi del programma di Rai 2 “Made in Sud”

Trai i tanti nomi di prestigio in ballo per la conduzione del Premio Mia Martini 2019, che si concluderà a Bagnara Calabra il prossimo 10/11/12 ottobre nel palatenda di piazza municipio, la scelta è andata sulla spumeggiante Fatima Trotta reduce dei successi del programma di Rai 2 “Made in Sud”.

“Sono felice ma soprattutto onorata di condurre finalmente il Premio Mia Martini. Un evento prestigioso giunto alla 25^ edizione. Un evento nato per ricordare una delle più belle voci del 900, la grande Mia. Ho accettato con orgoglio la proposta dell’amico regista Nino Romeo ideatore ed organizzatore del Premio. Sicuramente saranno giorni di grande patos con giovani artisti e grandi nomi internazionali”.

Con questa dichiarazione si presenta al grande pubblico del Premio Mia Martini la bella e brava conduttrice napoletana. Fatima raggiunge la notorietà nel 2008 con Made in Sud dimostrando capacità d’intrattenimento e uno spiccato senso dell’umorismo. Nel 2011, proprio grazie a Made in Sud, conquista il prestigioso riconoscimento “premio Personalità Europea” nella categoria trasmissione rivelazione dell’anno, diventando nel tempo un elemento essenziale nella conduzione del fortunato programma tv di Rai due.

In questi anni ha recitato in alcuni film e commedie teatrali come: Le lacrime amare di Porto Marghera; 10 regole per fare innamorare; All’ultima spiaggia; Colpo di fortuna; Andiamo a quel paese; Matrimonio al Sud. Conduce in questi anni diversi eventi TV. Nino Romeo e Franco Fasano direttore artistico del Premio stanno lavorando dopo la scelta della conduttrice per definire il cast della XXV edizione. Assicurando che saranno personaggi di grande prestigio.

L’evento è patrocinato dalla Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Bagnara Calabra, SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori, Unipromos.