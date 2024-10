Premio Mimosa Anassilaos 2018 alla Presidente di Biesse

Onorata e felice di ricevere questo prestigioso riconoscimento nella giornata internazionale della Donna.

Dedico questo prestigio premio alla mia famiglia, a mio marito e ai miei figli che mi supportano in questa meravigliosa avventura, condivido questo momento così importante con le persone a me più vicine che hanno creduto e sposato questo percorso di vita associativa Pina Saraceno e José Marrara sempre al mio fianco, con tutti i soci dell Associazione Biesse che sono il motore e l’ anima dell’intera associazione, dedico questo premio continua Bruna Siviglia Presidente e Fondatrice dell ‘Associazione Culturale Bene Sociale Biesse a mio padre che oggi non c’è più ma che sicuramente sarà orgoglioso di tutto questo.

Il Premio Mimosa Anassilaos 2018 è un riconoscimento importante , una gratificazione per tutto l’impegno profuso a sostegno della comunità , frutto di tanto lavoro e di tanto impegno sempre nella gratuità e per amore della nostra città, non con le parole ma con opere utili e necessarie al nostro territorio.

È un risultato importante non solo per me ma per l’intera Associazione Biesse ormai consolidata e considerata tra le più importanti realtà associative proprio per il grande lavoro nella concretezza e nello spirito dì servizio a favore della cultura , della legalità, dell’impegno sociale forte nei confronti dei giovani, del mondo del lavoro e di tutte le fasce deboli che portiamo avanti per amore e con amore.

Una associazione aperta ai bisogni dell’intera comunità sempre in prima linea nella difesa e nella tutela dei diritti e della cultura della legalità che non ha bisogno di simboli ma di azioni concrete e di testimoni credibili.

Grazie al Presidente dell Anassilaos e alla Dott ssa Daniela Scuncia che mi ha consegnato questo premio per l’affetto e la stima non solo nei confronti della mia persona ma dell’intera Associazione Biesse.

Fonte: La Presidente Biesse – Bruna Siviglia