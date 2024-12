Al Ministro Tajani il ‘Minatore d’oro’ di Motta San Giovanni

A ritirare il prestigioso premio sarà il vicepresidente del Consiglio dei Ministri in persona

Sabato 14 dicembre, con inizio alle ore 10:30, in piazza della Municipalità, si svolgerà la cerimonia di consegna del “Minatore d’Oro”, il premio internazionale istituito dall’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni per ricordare il sacrificio dei minatori mottesi.

A ritirare il premio sarà Antonio Tajani, già presidente del Parlamento europeo e attuale Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Tajani, instancabile nella quotidiana azione politica e governativa sui temi centrali del lavoro, della sicurezza, della politica internazionale, è un convinto sostenitore degli italiani all’estero intesi, come i minatori di Motta San Giovanni, ambasciatori dell’Italia nel mondo, portatori della nostra cultura e dei nostri valori, nonché delle nostre eccellenze imprenditoriali, tecnologiche e scientifiche.

La consegna del premio e il legame con il territorio

Il sindaco Giovanni Verduci, dopo aver letto la motivazione alla presenza di autorità civili, militari e religiose, delle associazioni, degli studenti dell’Istituto scolastico comprensivo e della comunità mottese, consegnerà ad Antonio Tajani l’opera, unica nel suo genere, realizzata per l’occasione dal maestro orafo Michele Affidato.

Durante la cerimonia, inoltre, è prevista la posa della prima pietra per il progetto Borgo dei Minatori. Finanziati con i fondi dell’Agenzia per la Coesione territoriale all’interno del CIS “Calabria – Svelare Bellezza”, i lavori consentiranno, oltre alla pavimentazione in pietra locale del centro storico, il recupero e la valorizzazione dei luoghi della memoria dei minatori, rafforzando il legame tra la storia del territorio e il suo sviluppo futuro.