Premio Rhegium Julii, Versace: 'Merita di varcare i confini della Città, coinvolgendo l'altra sponda dello Stretto'

«Il Premio Rhegium Julii merita di varcare i confini reggini ed arrivare dall'altra parte dello Stretto ed avere il giusto riconoscimento nella costruzione dell'Area metropolitana dello Stretto a cui stiamo lavorando intensamente. Oggi, a Messina, proprio in chiusura della Biennale dello Stretto, in molti hanno ricordato l'importanza di questo riconoscimento che è orgoglio reggino e meridionale. Vogliamo, quindi, che il Rhegium Julii possa essere allargato ai nostri cugini dirimpettai perché è bene condividere momenti di sana cultura con quegli amministratori che operano e lavorano per la crescita dei nostri territori».