Presentata la stampante OLIVETTI 3D-S2 – FOTO

E’ stata presentata presso l’auditorium Don Orione, del santuario di Sant’Antonio l’Olivetti 3D – S2, la nuovissima stampante 3D progettata per tutti i settori impegnati nel processo di trasformazione dalla concezione analogica ai sistemi operativi e produttivi digitali.

La stampa 3D rappresenta il naturale sviluppo della preesistente 2D, permettendo di ottenere attraverso l’evoluzione del sistema una riproduzione reale di un modello 3D generato con un software di modellazione specifico. In pratica la nuova macchina lavora partendo da un file (o modello) tridimensionale di un computer, o da una scansione 3D, per poi generare una serie di porzioni in sezione trasversale (fette “slice” dell’oggetto in elaborazione), stampandole una sopra l’altra e riuscendo così a creare una figura solida tridimensionale.

Ha aperto la conferenza stampa di presentazione, Jacopo D’Auria, responsabile 3D di Olivetti che con diverse slides ha esposto la valenza di portata storica delle stampanti 3D in genere ed in particolare di questo prodotto fortemente innovativo.

E’ intervenuto inoltre, Paolo Mirabelli, giovane maker cosentino, esperto di droni del mondo digitale in genere che ha illustrato con qualche esempio calzante, come la stampante può essere utilizzata in qualsiasi settore. Ha riportato l’esperienza diretta dell’applicazione dell’innovativa 3D usata su un drone che, pur non avendo l’accessorio per bloccare la macchina fotografica al suo interno, irreperibile sul mercato, attraverso l’impiego del prodotto della Olivetti è riuscito a produrlo.

Ultimo ma non meno importante l’intervento di Gianni Querci dell’azienda Gimax che ha spiegato nei dettagli il funzionamento specifico dell’Olivetti 3D-S2, dialogando e confrontandosi con l’ampia ed attenta platea intervenuta che ha formulato domande specifiche sui costi del dispositivo, sulla sua manutenzione, sul software di gestione, e tanti altri interessanti quesiti.

Dunque un prodotto innovativo, che anche sul nostro territorio, può rappresentare una grande opportunità ad ampio raggio settoriale: medico, ingegneristico, architettonico, meccanico, manifatturiero o semplicemente ludico. Sul sito Olivetti maggiori informazioni, cliccare per credere!

