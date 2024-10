Presentata a Seminara l’associazione “Madre dei Poveri”

Nella conferenza tenutasi ieri è stata presentata l’associazione Madre dei Poveri APS, un Associazione senza fine di lucro, composta da persone che si conoscono da sempre si stimano, si rispettano e sono soprattutto accumunate da fede, devozione e dall’amore nutrito per il proprio paese. I nomi dei soci fondatori: Gioffrè Domenica, Saccà Ilaria, Lisciotto Federica, Gioffrè Lina, Brisindi Melania, Sindoni Vanessa, Caterina Sciglitano.

Il nostro intento è quello di riportare Seminara allo splendore di un tempo, con idee, manifestazioni e progetti che possano contribuire al raggiungimento di questi obiettivo.

La programmazione dei festeggiamenti interesserà più giorni: – 31 LUGLIO: apertura della festa con inaugurazione del nuovo sistema illuminario esterno alla Basilica.

La serata sarà allietata dall’orchestra giovanile di fiati Giuseppe Scerra di Delianuova, diretta dal M° Gaetano Pisano, accompagnato dalle soavi voci del coro lirico F. Cilea di Reggio Calabria, diretta dal M° Bruno Tirotta. -Dal 2 al 4: si svolgeranno in piazza Vittorio Emanuele III, i giochi della gioventù organizzati dall’associazione Progetto Futuro. Dal 5 al 7 l’Albatros Volley promuoverà un torneo adatto ad ogni fascia di età.

Altri due eventi, quali il concerto dell’orchestra giovanile dei fiati Michele Mammoliti diretta dal M°Bruno Zema e giorno 9 Agosto largo San Michele ore 21:30 la Concert Band di Melicucco, diretta dal M° Maurizio Managó, Mario Stefano Pietrodarchi – Bandoneon e Fisarmonica.

-10 AGOSTO: in Piazza Vittorio Emanuele III si esibirà in concerto “MICHELE ZARRILLO”;

-11 AGOSTO: in Piazza Vittorio Emanuele III si esibiranno la “COVER BAND VASCO SHOW LIVE TOUR”;

-12 AGOSTO: in Piazza Vittorio Emanuele III si esibirà in concerto “GIUSY FERRERI”;

-13 AGOSTO: in Piazza Vittorio Emanuele III si esibirà in concerto “NOEMI”;

-14 AGOSTO: grande festa della MADONNA DEI POVERI. Fastosi saranno i festeggiamenti sin dal mattino; come da tradizione allieteranno il paese con le loro musiche il COMPLESSO BANDISTICO M. MAMMOLITI DI SEMINARA, i BERSAGLIERI di Isola Capo Rizzuto, gli SBANDIERATORI di Bari, la banda musicale DONNE IN MUSICA di Rombiolo. Al rientro in chiesa della Sacra Effige vi sarà il ritorno del tradizionale spettacolo pirotecnico del “CASTELLO “. La serata si concluderà in piazza Vittorio Emanuele III, con l’esibizione del gruppo musicale “TRIBÙ SHOW BAND”.

-15 AGOSTO: in piazza Vittorio Emanuele III si esibiranno in concerto “GLI STADIO”.

RINGRAZIAMO tutti coloro che hanno preso parte alla conferenza, in particolare le autorità intervenute, il nostro parroco Don Mino Ciano, il sindaco Carmelo Arfuso e il comandante della stazione dei carabinieri di Seminara Giovanni Di Stefano. Ringraziamo il nostro AVV. Antonino Frisina, il commercialista Dott. Vasta e il comitato organizzatore degli anni ’90 per la collaborazione e disponibilità. Un ulteriore ringraziamento va a tutti i giornalisti e le tv locali che con la loro qualificata professionalità garantiranno informazioni e diffusione a mezzo stampa degli argomenti trattati in conferenza.

L’ASSOCIAZIONE MADRE DEI POVERI ☘️