Presidente Coni Calabria Condipodero: “Momento storico per Crotone”

“E’ un momento storico per il calcio pitagorico e per tutta la Calabria”. Lo afferma il presidente del Coni Regionale Maurizio Condipodero sulla promozione in seria A del Crotone.

“Dopo Catanzaro e Reggina – aggiunge Condipodero – un’altra realtà sportiva calabrese approda nella massima serie. La programmazione e la lungimiranza dei dirigenti rossoblù, della squadra e di tutto ha permesso al Crotone di conquistare un sogno. Sono certo che grazie al lavoro fatto negli anni, i pitagorici potranno ottenere la salvezza. Adesso continuiamo a lavorare, con la stessa determinazione di prima l’ambiente – conclude Condipodero – per far partire da Crotone la fiamma olimpica”.