Primo Forum delle Donne a Reggio Calabria, opportunità di confronto e scambio di esperienze

Sabato 6 ottobre, presso l’E’ Hotel di Reggio Calabria, si è svolto il I Forum delle Donne, evento promosso ed organizzato dalla FIDAPA Sezione Reggio Calabria Morgana, per promuovere opportunità di confronto e scambio di esperienze fra le donne impegnate nel mondo del lavoro. Dopo i saluti e l’intervento introduttivo della Presidente di sezione, Avv. Tiziana Tiziano, sono seguiti i saluti della Prof.ssa Irene Tripodi, Presidente Nazionale AiParc e socia fondatrice della sezione Morgana, della Dott.ssa Tommasina D’Agostino, Presidente Rotary Club RC Parallelo Sud 38, del Prof. Franco Arillotta, Presidente Associazione Amici del Museo e della Presidente del Distretto Sud-Ovest, Dott.ssa Giuseppina Porchia. A seguire la trattazione, a cura della Vice Presidente di Sezione, Prof.ssa Michela De Domenico, e della Vice Distrettuale, Prof.ssa Margherita Vindice, del Tema Nazionale FIDAPA “La creatività delle donne, la cultura dell’innovazione; motori di diverso sviluppo socio-economico. Obiettivi e progetti” .

Di seguito la relazione della Dott.ssa Franca Dora Mannarino, Responsabile Distrettuale del Progetto “Teaming Up” e la presentazione dello “Sportello Donna”, Centro d’ascolto, di assistenza ed accompagnamento per donne e madri in difficoltà, iniziativa promossa dalla Tesoriera della Sezione Reggio Calabria Morgana, Avv. Manuela Porpiglia.

Notevoli ed attraenti le esposizioni delle donne imprenditrici, libere professioniste, artiste ed artigiane del territorio, vere testimoni di impegno, operosità, fattiva progettualità e successo. La Sartoria Teatrale “Stile d’Epoca” di Renè Bruzzese, i Manufatti Artigianali della Prof.ssa Lazzaro, l’arte di Angela Mauro, il talento dell’orafa Cristina Campolo e delle pittrici Nicoletta Marra e Francesca Perina, hanno dato alla manifestazione un indiscutibile tocco glamour. Testimoni d’eccellenza dell’imprenditoria femminile il Centro Benessere “Nuova Essenza”, la New Cannatà S.r.l., il multi brand Yankee Candle di Angela Vasta, e le Assicurazioni Vadalà della Dott.ssa Angela Vadalà. La manifestazione si è pregiata anche della partecipazione dell’artista Alessandro Allegra che ha entusiasmato ed incuriosito il numeroso pubblico con una performance pittorica live.

A coronamento delle esposizioni, la testimonianza della Botteguccia del Conoscere PietraKappa, eccellente punto di incontro della realtà produttiva locale; storia, paesaggio, artigianato e gastronomia reggina in un’unica vetrina. Altrettanto stimolante il convegno formativo “Fare Impresa” svoltosi nella sessione pomeridiana del Forum: i pregevoli spunti di riflessione proposti dai relatori intervenuti, ossia il Prof. Domenico Nicolò, Professore straordinario di economia aziendale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, la Dott.ssa Milly Tucci, imprenditrice ed l’Avv. Maria Gabriella Porpiglia, introdotti e moderati dal giornalista Dott. Carlo Arnese, hanno indotto il numeroso pubblico presente ad una valutazione seria e concreta delle criticità incontrate da chi vuole avviare un’impresa, con un particolare interesse per le problematiche affrontate dalle donne per inserirsi nel mercato del lavoro. Dopo le conclusioni del Forum, a cura della Presidente Distrettuale FIDAPA, Dott.ssa Giuseppina Porchia, la sezione ha celebrato, alla presenza di amici, simpatizzanti e socie, giunte numerose da altre sezioni del distretto, il Decimo Anniversario dalla sua fondazione.

Appassionante e coinvolgente il video racconto “Dieci anni di Fidapa Morgana” realizzato per l’occasione dall’esperto e critico cinematografico Prof. Nicola Petrolino. Gioia e commozione di tutti i presenti alla consegna della targa celebrativa del decennale alla Presidente di Sezione, Avv. Tiziana Tiziano. Altrettanta soddisfazione per il conferimento, nella stessa occasione, alla socia fondatrice della sezione, Prof.ssa Irene Tripodi, della nomina di socia onoraria della FIDAPA. L’intensa e straordinaria giornata si è conclusa con una raffinata cena di gala presso il panoramico salone dell’ E’ Hotel.