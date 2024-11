Primo singolo per i ‘Pull’, neonata band reggina

Una nuova realtà si sta affacciando sulla scena musicale reggina. Tre professionisti, forti delle loro esperienze passate, hanno deciso di dar vita ad un progetto ex novo. Sono nati così i Pull composti da Andrea Cosentino (voce e basso), Amedeo Lasco (chitarra) e Francesco Parisi (batteria).

La band creata per realizzare inediti e veicolarli sia tramite i social che attraverso i canali tradizionali, si è formata con l’intento di mettere a frutto il ricco palmares dei suoi membri: Cosentino, Lasco e Parisi, infatti, calcano da tempo i palcoscenici della città (e non solo), avendo collaborato con numerosi gruppi che hanno animato tante serate in riva allo Stretto.

Come primo step di questa avventura ecco, dunque, “Recognize me”, traccia originale che segna l’avvio della realizzazione di un Ep che dovrebbe vedere la luce entro la fine dell’anno.

“Influenzato dalla musica pop inglese degli anni ’80 – spiega del singolo il cantante – si sposa con sonorità contemporanee.

Per testare il gradimento del pubblico abbiamo condiviso Recognize me sui social ottenendo un discreto successo e comprendendo che la tipologia musicale che ci caratterizza è la strada giusta da mantenere. Proprio per questo l’extended play sarà interamente incentrato su questa tipologia di stile. Un genere – aggiunge il frontman dei Pull – che sta vivendo un rinascimento anche grazie a band affermatissime quali i Killers o i Kasabian tanto per citare qualche esempio.

L’idea – conclude ancora Cosentino – ha incontrato anche il favore di diversi discografici nazionali che ci hanno già contattati per progetti più ampi dopo aver ascoltato con interesse il nostro lavoro”.

“Recognize me” dei Pull può essere ascoltato da qualche giorno anche su Youtube al link https://youtu.be/J3WC2benayk