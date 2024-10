Lucano al processo Majidi: ‘In Italia non si rispettano i diritti umani’

Sono le parole dell’europarlamentare del gruppo Left e sindaco di Riace Domenico Mimmo Lucano, dette a Crotone, in attesa dell’inizio dell’udienza del processo all’attivista curda-irachena Maysoon Madjidi, arrestata e detenuta da 9 mesi con l’accusa di favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

Lucano è arrivato a Crotone per sostenere la causa di Maysoon.

“La legge Piantedosi sull’immigrazione è sbagliata – dice Lucano -. È sbagliata perché tiene in carcere una ragazza che ha aiutato gli altri profughi a sopravvivere durante il viaggio in mare. Maysoon non merita di essere detenuta. Lei ha fatto qualcosa in più, lei si batte per il rispetto dei diritti umani, delle persone che sono in difficoltà. E io oggi sono qui proprio perché ho passato queste cose e lo so che ti cade il mondo addosso, ti vedi nel carcere, rinchiuso, senza aver fatto nulla. I paradigmi sono ribaltati”.

“Questo governo – aggiunge Lucano – a Cutro ha toccato il momento più basso. Ha messo in mostra il cinismo della destra: mentre ancora c’era la camera ardente, si festeggiava un compleanno. Che serve parlare di spread, pil o di aspetti economici quando anche per un solo essere umano non c’è rispetto? Il fenomeno della migrazione riguarda esseri umani che si muovono per cercare soluzioni alternative alle loro condizioni: sono in fuga per le guerre o per la repressione, perché c’è la miseria o le malattie. Siamo tutti esseri umani, solo che non ci immedesimiamo mai nelle difficoltà. È facile ordinare, dire: io tengo prigioniere tante persone sulla base dei miei convincimenti politici. Ma sono convincimenti politici che si basano sull’assoluta mancanza di rispetto dei diritti umani. E il caso di questa ragazza kurda iraniana è emblematico. Non vengono rispettati i diritti umani.”.