Reggio, White Party da Mondo Bio: musica, dolci e shopping natalizio

Sabato 30 novembre, a partire dalle ore 17:00, Mondo Bio ospiterà il suo primo White Party, un’occasione speciale per immergersi nella magia del Natale con musica dal vivo, dolci artigianali e promozioni esclusive.

White Party: il programma

La serata sarà accompagnata dalla straordinaria voce di Daniela D’Agostino, affiancata dal talentuoso chitarrista Mario Ferrara, che regaleranno al pubblico un’esperienza musicale unica attraverso una combinazione di canti tradizionali in un clima tipicamente natalizio.

Assaggi e shopping natalizio

Durante il White Party, a partire dalle ore 17:00, sarà possibile assaggiare una selezione di panettoni artigianali, preparati con cura in diverse versioni gluten free e vegan, per accontentare ogni tipo di palato. Un’occasione perfetta per dare il via allo shopping natalizio con articoli selezionati in promozione speciale.

Dove e quando

L’evento si terrà, dalle 17:00, presso Mondo Bio, in Via Santa Caterina 60, Reggio Calabria. L’ingresso è gratuito.

Un’occasione da non perdere

Un evento che dà il via allo shopping natalizio tra musica, buon cibo e offerte da prendere al volo.

Una serata da trascorrere insieme, pensata per celebrare l’inizio della stagione più magica dell’anno.

Per info Visita la pagina FB e segui la pagina Instagram, oppure contatta il numero 0965.1657529, anche su Whatsapp.

Vi aspettiamo numerosi!