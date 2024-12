Progetti Aziendali di Sviluppo e finanziamenti per le nuove imprese aderenti (Just In Time): ecco l’offerta formativa di Fondartigianato

Just In Time e Progetti Aziendali Sviluppo (P.A.S.) sono alcune delle Linee di finanziamento messe a disposizione da Fondartigianato alle imprese aderenti. Scopri le opportunità per le aziende aderenti, di nuova adesione e per quelle che non hanno mai ricevuto contributi. E affrettati: per i progetti P.A.S. c'è tempo fino al 10 dicembre

Progetti Aziendali di Sviluppo (P.A.S.) e candidature per la Linea Just In Time: sono alcune delle opportunità che Fondartigianato offre alle imprese aderenti per la formazione continua dei propri dipendenti. Il primo si riferisce ai processi di cambiamento che coinvolgono l’organizzazione aziendale per facilitare eventuali processi di riorganizzazione. Ad esempio in seguito a nuovi investimenti tecnologici e all’introduzione di innovazioni di prodotto e di processo. Con la Linea Just In Time il Fondo si rivolge invece alle imprese di nuova adesione al Fondo, o che abbiano aderito senza aver mai beneficiato di contributi.

I Progetti Aziendali di Sviluppo

La Linea 7, conosciuta come Progetti Aziendali di Sviluppo (P.A.S.) è contenuta nell’Invito lanciato dal Fondo lo scorso maggio (1-2024) e prevede uno stanziamento di due milioni di euro. Le imprese aderenti hanno ancora qualche giorno di tempo per presentare i progetti: la scadenza è infatti fissata al prossimo 10 dicembre.

Come requisito, nella Linea 7 si richiede alle imprese candidate di avere come obiettivo quello di promuovere e realizzare innovazioni radicali, come digitalizzazione e nuove tecniche di produzione. Ammessi alla valutazione degli operatori del Fondo, anche progetti che prevedano la messa in produzione di nuovi prodotti per il mercato interno e per i mercati internazionali. E ancora: le sperimentazioni e le ricerche scientifiche e la riorganizzazione dei processi produttivi. Valore sarà riservato ai progetti idonei a rafforzare la competitività dell’azienda, attraverso la presenza in mercati “di nicchia”.

Le risorse a disposizione

Per ciascun P.A.S. sono riconoscibili dei massimali specifici di contributo, a seconda delle dimensioni aziendali.

Nello specifico:

10mila euro per le imprese fino a 5 dipendenti

20mila euro per le imprese fino a 10 dipendenti

30mila euro per le imprese fino a 20 dipendenti

40mila euro per le imprese fino a 50 dipendenti

50mila euro per le imprese oltre i 50 dipendenti

Linea Just In Time

Per la Linea Just In Time i contributi vanno da un minimo di 7.500 a un massimo di 27.500 euro, a seconda delle dimensioni. Nessun limite temporale è fissato per la candidatura dei progetti, che potranno essere accolti salvo esaurimento delle risorse dedicate. Le candidature possono essere caricate sulla piattaforma informatica di Fondartigianato, dove sono predisposti sportelli settimanali di presentazione.

Quali progetti candidare

La Linea Just In Time è dedicata a interventi formativi di ogni finalità e contenuto, purché predisposti per corrispondere a fabbisogni specifici, a patto che si sviluppino per un totale massimo di ottanta ore e si concludano entro dodici mesi dal momento in cui si ha conferma dell’approvazione.

Le risorse a disposizione

Le aziende potranno beneficiare di un massimale di contributi commisurati alla dimensione.

Nello specifico:

fino a 15 dipendenti per un massimo di € 7.500,00

fino a 20 dipendenti per un massimo di € 10.000,00

da 21 a 30 dipendenti fino a un massimo di € 12.500,00

da 31 a 50 dipendenti fino a un massimo €15.000,00

oltre i 50 dipendenti per un massimo di € 27.500,00

Per i progetti che coinvolgono più imprese, fermo restando il rispetto del plafond assegnato a ciascuna impresa, il contributo massimo richiedibile è di 30mila euro.

Che cosa indicare

Le aziende che aderiscono alla Linea Just in Time dovranno specificare, attraverso l’apposita modulistica, l’analisi del fabbisogno formativo, le unità formative, gli strumenti, la metodologia, i contenuti, la durata, la tempistica e il budget. Non è richiesta documentazione che provi l’evidenza degli strumenti di analisi e di monitoraggio dei fabbisogni, ma l’impresa dovrà impegnarsi a partecipare al monitoraggio e alla valutazione degli impatti della formazione erogata ai dipendenti. Attività, che sarà avviata una volta trascorsi sei mesi dal termine della formazione, per rilevare ulteriori fabbisogni formativi da parte dell’impresa. È richiesto che l’azienda mantenga l’adesione al Fondo fino al termine delle attività di monitoraggio.

