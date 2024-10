Progetto “Ludos Soccer Camp”. Un bando per partecipare gratuitamente all’iniziativa

L’ACSD Ludos Vecchia Miniera, con la collaborazione dell’Agenzia Formativa “Centro Beni Culturali” Ente accreditato definitivamente con la Regione Calabria per l’erogazione di corsi di formazione in qualsiasi settore, indice una selezione pubblica per l’assegnazione di n. 1 borsa studio sponsorizzata per la partecipazione al progetto denominato “Ludos Soccer Camp 2019”.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di consentire ad un ragazzo/a la possibilità di frequentare gratuitamente il Campus estivo dedicato al calcio organizzato dall’A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera.

Il bando è rivolto ai ragazzi/e tra i 6 e 13 anni. La domanda di partecipazione alla borsa dovrà pervenire entro le ore 17,00 del 5 giugno 2019, e potrà essere presentata a mano ogni mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso l’impianto sportivo di Sant’Antonio, al personale preposto della Segreteria, oppure via mail al seguente indirizzo dedicato: ludoscamp19@gmail.com.

Il bando completo e la domanda di partecipazione la potrete trovare sul sito:

http://www.ludosvecchiaminiera.it/