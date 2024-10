Con OpenEarth 6 workshop gratuiti presso il Castello Aragonese

Dal 13 al 15 giugno 2024, una serie di workshop formativi animerà la città, tra mattino e pomeriggio, offrendo un'opportunità unica per operatori culturali e appassionati

Come già anticipato nei giorni precedenti, Reggio Calabria si prepara ad accogliere un evento straordinario che combina arte, cultura e sostenibilità: OpenEarth, un progetto finanziato dall’Unione Europea in collaborazione con il Ministero della Cultura e promosso da FITA Sicilia (Federazione Italiana Teatro Amatori) col prezioso contributo della Piccola Compagnia del Teatro di Pellaro.

Dal 13 al 15 giugno 2024, una serie di workshop formativi animerà la città, tra mattino e pomeriggio, offrendo un’opportunità unica per operatori culturali e appassionati di acquisire importanti competenze sulle pratiche sostenibili.

Questi workshop, condotti da esperti del settore, sono progettati per fornire approfondimenti preziosi e strumenti concreti per integrare la sostenibilità nelle varie discipline artistiche.

Leggi anche

Un Programma di Workshop di Eccellenza

Mina Tinaburri: Maschere

Mina Tinaburri, un’artista di fama internazionale, è acclamata per la sua straordinaria abilità nella creazione di maschere teatrali.

Il suo workshop offrirà un’immersione nelle tecniche artigianali e artistiche che rendono le sue maschere vere opere d’arte.

Partecipare a questo laboratorio significa apprendere da una maestra il cui lavoro è celebrato per l’originalità e la profondità espressiva.

Mina guiderà i partecipanti attraverso un viaggio creativo, dimostrando come trasformare idee in maschere uniche e affascinanti.

Amedeo Schipani: Costumi e Scenografie

Amedeo Schipani è rinomato per la sua maestria nella creazione di costumi e scenografie che hanno incantato il pubblico teatrale in tutto il mondo.

Il suo workshop è un’opportunità per scoprire le tecniche avanzate e innovative che utilizza per realizzare scenografie mozzafiato e costumi dettagliati.

Con una carriera ricca di riconoscimenti, Amedeo insegnerà ai partecipanti come progettare e realizzare elementi scenici che arricchiscono qualsiasi produzione teatrale, enfatizzando l’importanza dell’estetica e della funzionalità.

Imma Guarasci: Regia e Teatro Terapia

Imma Guarasci, esperta di regia e teatro terapia, offrirà un laboratorio che esplora l’intersezione tra la pratica teatrale e il benessere psicologico.

Con un approccio innovativo, Imma illustrerà come la regia teatrale può essere utilizzata come strumento terapeutico, promuovendo sia la creatività che la guarigione emotiva.

Questo workshop è ideale per coloro che vogliono esplorare nuove dimensioni del teatro, imparando da una professionista il cui lavoro ha dimostrato un impatto significativo sulla salute mentale attraverso l’arte.

Nicolosi e Giordy: Illuminotecnica e Audio

Nicolosi e Giordy sono due esperti di fama nel campo dell’illuminotecnica e dell’audio per il teatro.

Il loro workshop offrirà una panoramica delle tecnologie più avanzate e delle tecniche per creare effetti visivi e sonori che esaltano le produzioni teatrali.

Con anni di esperienza e una solida reputazione, Nicolosi e Giordy mostreranno come l’illuminazione e il sound design possono trasformare uno spettacolo, creando atmosfere coinvolgenti e indimenticabili.

Francesca Mazzarello: Oggetti di Scena

Francesca Mazzarello è celebrata per la sua abilità nella creazione di oggetti di scena che catturano l’immaginazione e arricchiscono le narrazioni teatrali.

Il suo workshop si concentrerà sulla progettazione e realizzazione di oggetti di scena che sono tanto funzionali quanto estetici.

Francesca condividerà le sue tecniche uniche e la sua visione artistica, guidando i partecipanti nella creazione di elementi scenici che aggiungono profondità e realismo alle produzioni teatrali.

Biagio Graziano: Strumenti Musicali

Biagio Graziano è un maestro nella costruzione di strumenti musicali e nella creazione di esperienze sonore uniche.

Il suo workshop permetterà ai partecipanti di esplorare l’arte della costruzione di strumenti musicali, imparando da un esperto le tecniche per creare suoni distintivi e melodie affascinanti.

Biagio guiderà i partecipanti attraverso un viaggio musicale, mostrando come ogni strumento può diventare un’opera d’arte sonora, capace di arricchire qualsiasi performance.

L’Importanza dei Workshop di OpenEarth

I workshop di OpenEarth rappresentano un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile per il settore culturale.

Attraverso l’acquisizione di nuove competenze e la condivisione di pratiche ecologiche, gli operatori culturali possono ridurre significativamente il loro impatto ambientale.

Questi laboratori non solo offrono formazione pratica, ma anche una piattaforma per la collaborazione e l’innovazione, creando reti di professionisti impegnati a trasformare la cultura in un veicolo di cambiamento ecologico.

Partecipare ai workshop di OpenEarth significa entrare a far parte di una comunità di artisti e operatori culturali dedicati a fare la differenza.

Ogni laboratorio offre l’opportunità di imparare dai migliori, di scambiare idee e di ispirarsi a vicenda per creare un mondo più sostenibile.

Questi workshop non sono solo un momento di formazione, ma un invito a ripensare il proprio approccio all’arte e alla produzione culturale, mettendo la sostenibilità al centro del processo creativo.

Un’Esperienza Unica

OpenEarth vi invita a partecipare a questi workshop innovativi e a diventare protagonisti di una rivoluzione culturale ed ecologica.

Non perdete l’occasione di acquisire nuove competenze, di ispirarvi a vicenda e di contribuire a un futuro più sostenibile per l’arte e la cultura.

Vi aspettiamo a Reggio Calabria, presso il Castello Aragonese, per un’esperienza che cambierà il vostro modo di vedere l’arte e la sostenibilità, dimostrando che insieme possiamo fare la differenza.