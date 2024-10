Tutto pronto per la “S. Stefano-Gambarie” l’evento sportivo che da 40 anni regala emozioni

Si chiuderanno alle ore 24 del prossimo 28 maggio le iscrizioni per l’edizione numero 40 della storica cronoscalata “Santo Stefano – Gambarie”. Alla presenza del presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria, Santo Alfonso Martorano, si sono riuniti i vertici dell’associazione per definire programma e linee guida dell’entusiasmante manifestazione che si svolgerà il 2 e il 3 giugno 2018.

Saranno accettate un numero massimo di 280 iscrizioni per tutte le vetture previste dal “Regolamento particolare di gara” comprese le eventuali vetture dei trofei “Monomarca” (sono escluse solo le vetture appartenenti E2SS monoposto di cilindrata oltre i 3000 e le auto storiche).

“E’ una manifestazione importantissima – dichiara il presidente Martorano – non solo per tutti i soci ma per l’intera provincia di Reggio Calabria. L’Aci reggina, in tutte le sue componenti, sta garantendo il massimo impegno per allestire un evento che, da sempre, necessita di un’attenzione particolare. Si tratta, infatti, di una macchina organizzativa complessa che richiede professionalità, preparazione e visione strategica. Stiamo lavorando alacremente in questa direzione, per costruire una due giorni che coinvolga appassionati di motori, cittadini e turisti”.

Le verifiche amministrative e tecniche si svolgeranno a Gambarie d’Aspromonte il prossimo 1 giugno. Le prove invece saranno effettuate su due turni, a Santo Stefano in Aspromonte a partire dalle ore 10 del 2 giugno. Dalla stessa località (Km 24.250) prenderà il via il 3 giugno alle ore 10 la sessione di corsa, per una lunghezza totale di 7 km da effettuarsi su un’unica manche.

“La cronoscalata è un appuntamento molto attesto dalla cittadinanza. Una corsa automobilistica – sottolinea il presidente dell’Aci Reggio Calabria – seguita oltre che da piloti ed esperti del settore anche da appassionati di motori ed intere famiglie che si ritrovano in occasione della manifestazione sportiva per trascorrere delle ore in compagnia ammirando le bellezze naturalistiche e paesaggistiche della provincia reggina. Rivolgo un ringraziamento per l’impegno profuso a tutti i rappresentanti dell’Associazione, in particolare alla direttrice Sandra Pagani che insieme a tutta la struttura formata da figure di comprovata esperienza, dialogano e si confrontano quotidianamente con il territorio per fare in modo che tutto possa svolgersi nel migliore dei modi. Ringrazio, inoltre, per il prezioso supporto in fase di organizzazione la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Comune di Santo Stefano. Noi dell’Aci Reggio Calabria – conclude Martorano – stiamo lavorando senza sosta per far sì che la manifestazione possa svolgersi al meglio con l’obiettivo di continuare a far crescere un evento che da anni non smette di regalare emozioni. Come disse il grande Ayrton Senna “Non ho idoli. Ammiro il duro lavoro, la dedizione e la competenza” e sono questi stessi elementi che l’Aci di Reggio Calabria mette ogni giorno a disposizione di tutti i suoi soci”.

Per qualsiasi informazione, la segreteria dell’Automobile Club di Reggio Calabria è disponibile al numero 0965/27832 e attraverso l’indirizzo di posta elettronica: segreteria@reggiocalabria.aci.it.