Tutto pronto per il Lamezia Comics & Co

Fervono i preparativi in vista della decima edizione del Lamezia Comics & Co…, fiera del fumetto e del cinema d’animazione della Calabria, che si terrà a Lamezia Terme dal 14 al 16 settembre.

I ragazzi dell’Associazione Culturale Attivamente, sono già impegnati nell’attività di promozione dell’evento. Importanti in tal senso sono le collaborazioni con altre realtà come quella che li vedrà protagonisti nel prossimo fine settimana (14-15 aprile) al “Comics and Games Fest”, organizzato dal Centro Commerciale “Tremestieri” (ME), in collaborazione con la Fumetteria Torre Nera e con Hydra Eventi.

Per l’occasione verrà allestito il corner “Omaggio a Carlo Rambaldi”, un angolo espositivo dedicato al Maestro tre volte vincitore del Premio Oscar per i migliori effetti speciali, in cui troverà posto una riproduzione a grandezza naturale di E.T. L’Extraterrestre realizzata da Angelo Grandinetti, presidente dell’associazione. L’omaggio a Carlo Rambaldi nasce dal desiderio di “far conoscere alle nuove generazioni, il grande lavoro svolto da Rambaldi quando ancora non esistevano gli effetti digitali” e dal voler promuovere e sostenere le attività della Fondazione Culturale Carlo Rambaldi, impegnata nella realizzazione di un museo antologico nel paese natale del Maestro, Vigarano Mainarda in provincia di Ferrara. Per ulteriori informazioni seguiteli sui social o sul sito www.lameziacomicsandco.it