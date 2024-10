Tutto pronto per il I° Slalom automobilistico “Città di San Roberto”

Cresce l’attesa, si contano le ore in vista del I° Slalom Città di San Roberto, che domenica 15 aprile, dalle ore 9.00 vedrà riunirsi appassionati dei motori e delle quattro ruote, ma non solo, lungo un percorso incredibile studiato tra i tornanti della strada panoramica che, attraverso la frazione Melia del Comune di San Roberto, porta a Gambarie (RC), per una gara automobilistica unica ed emozionante.

Un grande evento sportivo realizzato dall’Amministrazione Comunale di San Roberto in collaborazione con lo staff dell’ASD “Piloti per Passione” presieduta dal dott. Giuseppe Denisi, e con l’Automobile Club Italia di Catanzaro, che in queste settimane hanno lavorato in sinergia ed in grande armonia per l’organizzazione della manifestazione.

Ieri un nuovo sopralluogo sul percorso, dove sono state effettuate le verifiche relative alle procedure di sicurezza e lungo il quale in queste settimane si è operato per la sistemazione di alcuni guardrail.

La partenza è fissata nella frazione Sant’Angelo del Comune di San Roberto (al bivio sotto il ristorante “A Luara”). Per raggiungerla bisogna percorrere la strada per Melia. Per arrivare a Melia ci sono due strade: la Scilla-Melia (SP 15 circa 11 km) e la Campo Calabro- Melia (circa 10 km). Entrambe finiscono al bivio dove inizia una unica strada (Melia-Pidima SP 14) che è quella dove si svolgerà la gara. Per la precisione inizio fissato al km 3.200 e fine al km 5.800).

Prenderanno parte alla gara i migliori tra i piloti di specialità, provenienti non solo da ogni parte della Calabria, ma anche da altre regioni del Sud Italia. Gli appassionati potranno ammirare da vicino le auto che si contenderanno la vittoria, fino alla premiazione finale, con una cerimonia che si svolgerà direttamente al termine della corsa.

Qui il video in anteprima del percorso di gara: https://www.youtube.com/watch?v=RKIGZC4WLoY&feature=youtu.be

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Comune di San Roberto (Pagina Facebook https://www.facebook.com/comunesanroberto/?ref=bookmarks) e all’associazione ASD Piloti per passione (Pagina Facebook https://www.facebook.com/Pilotiperpassione/ ) o visitare il sito https://www.iltornante.it/.

Non potete mancare!