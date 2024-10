Da problema a risorsa: la proposta di Micari sulle vacche sacre in Aspromonte

Un tratto della SP6 è stato oggetto di un incidente. Una vacca vagante attraversando all’improvviso l’ex strada provinciale, oggi competenza della Città Metropolitana, è stata investita da un cittadino di Sant’Eufemia, ricoverato a seguito del sinistro. Il tutto è avvenuto nei giorni scorsi sul territorio di San Roberto in località di Femminamorta.

«I nostri migliori auguri di pronta e piena guarigione vanno al conducente ferito nell’incidente, ma l’episodio è anche occasione per avviare una seria riflessione e dibattito su una problematica che non deve cogliere impreparato un ente come la Città Metropolitana, la quale è competente per chilometri e chilometri di strada su cui deve rispondere – spiega Antonino Micari, sindaco di San Roberto e vicepresidente della Comunità del Parco d’Aspromonte – Il nostro Comune si è fatto carico a proprie spese dell’abbattimento e dello smaltimento della carcassa, il tutto sebbene sia un ente locale di piccole dimensioni e dalle limitate disponibilità di bilancio. Ringrazio per l’intervento i carabinieri forestali, sempre vigili sul nostro territorio. Sono anche dispiaciuto che la procedura da attuare, ossia l’abbattimento e la cremazione dell’animale, non sia stata esplicabile diversamente, perché a mio avviso con un controllo veterinario avremmo potuto quantomeno garantire della buona carne in favore dei banchi alimentari e dei più bisognosi».