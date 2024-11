Proseguono fino domenica a Spazioteatro le repliche di ‘Memorie di Antigone’.

Ultimi giorni di repliche a SpazioTeatro per MEMORIE DI ANTIGONE, in scena da sabato 15 marzo fino domenica 23 (tutti i giorni ore 21.00, domenica ore 18.15).Un nuovo esperimento del gruppo reggino sia nell’elaborazione “multimediale” del mito di Antigone che nella “lunga tenitura” dello spettacolo per 8 repliche consecutive.Un’ esperienza già provata con altre due produzioni inserite nella rassegna teatrale 2013/2014: “Chiamatemi per nome” e “La bottega del caffè”, che hanno dato la possibilità di incontrare un pubblico nuovo, oltre gli abituè del fine settimana, e confrontarsi con occhi e gusti differenti.In particolare con “Memorie di Antigone”, la Sala SpazioTeatro ha riprodotto l’antro oscuro in cui la protagonista si trova rinchiusa, portando con sé gli spettatori e rendendoli partecipi della sua esperienza di vita.Uno spettacolo moderno, concepito tenendo presente la sensibilità contemporanea e che grazie al mix di teatro e video si è dimostrato nel tempo particolarmente gradito anche dal pubblico giovane, consentendo di veicolare i valori del mito in maniera più diretta.Una drammaturgia originale dove i video di Antonio Melasi – interpretati da Domenica Buda, Domenico Chilà, Giuseppe Flaviano e Salvatore Neri – svolgono un ruolo fondamentale incastrandosi con la narrazione dal vivo di Gaetano Tramontana. Ancora pochi giorni, quindi, per assistere allo spettacolo.Prosegue inoltre la disponibilità, a richiesta, di repliche al mattino e pomeridiane.Info e prenotazioni al 339.3223262339.3223262 o scrivendo a info@spazioteatro.net SpazioTeatroMEMORIE DI ANTIGONEdi e con Gaetano TramontanaSala SpazioTeatro, Via S.Paolo 19/a, Reggio Calabriadal 15 al 23 marzo 2014tutti i giorni ore 21.00, domenica ore 18.15, lunedì riposoingressi: intero € 12,00 / giovani under 25 – € 6,50 / martedì: unico € 5,00SABATO 15 MARZO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA CULTURA REGGINA: UNICO € 5,00Coupon 8 ingressi – € 70,00Coupon 8 ingressi under 25 – € 40,00A richiesta anche repliche al mattino e pomeridianeCallSend SMSAdd to SkypeYou’ll need Skype CreditFree via Skype