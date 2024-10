In provincia di Reggio Calabria il Festival del torrone artigianale

Si rinnova, dall’8 al 10 dicembre a Taurianova, l’appuntamento con il Festival del torrone, giunto quest’anno alla seconda edizione. La kermesse dedicata al dolce natalizio, che sarà ospitata nei locali del Centro servizi agroalimentare e del legno della cittadina della piana di Gioia Tauro, è promossa dal Comune in collaborazione con i mastri torronai locali eredi di un’antica tradizione artigianale. In vista della tre giorni del festival, gli organizzatori dell’evento hanno allestito un’anteprima a beneficio degli alunni della scuola primaria dell’Istituto Sofia Alessio Contestabile di Taurianova.

I piccoli sono stati accompagnati dagli esperti pasticcieri lungo un percorso guidato alla scoperta dei profumi e dei sapori del prelibato dolce natalizio. Il laboratorio, curato dai maestri torronai di Taurianova, ha rappresentato per i tanti piccoli partecipanti un’esperienza entusiasmante e coinvolgente. Gli alunni della primaria, infatti, hanno potuto osservare da vicino la lavorazione del torrone, a partire dalla scelta delle materie prime fino alla realizzazione del prodotto finito, scoprendo i segreti dell’arte dei torronai e le qualità organolettiche di un prodotto di autentica eccellenza.

Un metodo, quello che presiede alla preparazione del dolce tradizionale taurianovese, tramandato da generazione in generazione. “La kermesse dedicata al torrone, sulla scorta del successo riscosso lo scorso anno – sostengono gli organizzatori in una nota – si conferma tra gli eventi più importanti del periodo nel territorio calabrese. Un’occasione in grado di unire cultura, tradizione e gastronomia, e di creare un momento di confronto tra i produttori artigianali e gli esperti del settore. Il Festival è infatti – proseguono – un progetto ampio che prevede varie attività e azioni che mira a presentare e valorizzare questa risorsa gastronomica in chiave culturale, sociale ed economica”.

Per tutta la durata del festival, infatti, sono previsti, oltre alla Fiera del Torrone artigianale, anche workshop, laboratori e concorsi di pasticceria, degustazioni, tavole rotonde, spettacoli musicali ed eventi per i più piccoli.