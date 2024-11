PUGILATO – Appuntamento Sabato 2 Agosto a Bianco (RC) per Boxe sotto le stelle.

Archiviata la terza tappa di Summer Boxe 2014, siamo gia’ al lavoro per il prossimo appuntamento programmato per Sabato 2 agosto a Bianco (RC) con inizio alle ore 21.00 in Piazza cinque martiri.La quarta tappa promossa ancora una volta dai promoter Carmelo Regolo ed Andrea Leone e’ organizzata dal team Amaranto Boxe – Shanti Vibo – Flash Natoli in collaborazione con la Techlive di Angelo Trimboli e la palestra Olympia Club del prof. Salvatore Romeo.Il match clou della serata sara’ disputato da Angelo Trimboli 113 kg., che sara’ opposto al gigante siciliano Antonino Cibella 120 kg . Un match che mettera’ a dura prova la resistenza e la consistenza del ring. A parte questo incontro ci saranno un altra dozzina di match tra i quali spiccano quello tra Antonino Vazzana ed Alfredo Pappalardo, che solo qualche giorno fa hanno disputato un bel match con risultato finale di parita’ al Lido Stella Marina di Reggio Calabria. Faranno l’esordio con il team organizzatore gli ultimi due tesserati, il mediomassimo Antonino Naccari ed il peso medio Diego De Pasquale. A giorni saranno forniti altri dettagli sulla manifestazione con gli accoppiamenti definitivi.Gli organizzatori auspicano – ancora una volta – che il pubblico accorra numerosissimo a sostenere e incitare gli atleti del team amaranto.