Reggio, il Comune e i volontari abbelliscono l’area intorno alla stazione FS di S. Caterina – FOTO

Da qualche settimana è iniziata la pulizia delle aree intorno alla stazione FS di Reggio Calabria S. Caterina. Dopo la pulizia della piazza, i volontari dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV hanno dato un importante contributo per il miglioramento dell’area, che oggi ha assunto un aspetto decisamente più accogliente e curato.

L’intervento del Comune di Reggio Calabria e di Castore

Grazie alla sensibilità del delegato all’ambiente del Comune di Reggio Calabria, il consigliere Massimiliano Merenda, e ai giardinieri di Castore, Merenda e L’Abate, è stato effettuato lo sfalcio dell’erba. L’abbondante pioggia di questi mesi aveva fatto crescere l’erba in modo considerevole, ma ora la rotatoria e lo spazio verde accanto alla stazione di S. Caterina hanno assunto un bel biglietto da visita per chi entra ed esce dal popoloso quartiere di S. Caterina.

La bellezza dei gerani e il lavoro della comunità

Grazie al Delegato Merenda, sono stati impiantati dei bellissimi gerani multicolore nell’aiuola, abbellendo ulteriormente l’area. Pino Serrano’, vice presidente dell’associazione Noi per S. Caterina, e Pino Strati, presidente dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV, sono stati presenti fin dalle prime ore del mattino per contribuire a questa importante iniziativa.

Vedere questi spazi curati e ben tenuti nella nostra bellissima città è un bel segnale che tutta la comunità dovrebbe prendere come esempio, un’occasione per valorizzare e rispettare l’ambiente che ci circonda. Iniziative come questa dimostrano come la collaborazione tra istituzioni e cittadini possa fare la differenza nel migliorare la qualità della vita nel nostro territorio.