Qualità della vita, indice del clima: bene Reggio Calabria

Bene, ma non benissimo. L’Indice del clima elaborato dal Sole 24 Ore fotografa il benessere climatico nelle 107 città capoluogo attraverso 10 indicatori che rilevano le performance meteorologiche dal 2008 al 2018.

Se si può considerare buono il 29esimo posto assoluto di Reggio Calabria tra le 107 città analizzate, spicca il distacco con Crotone e Cosenza, entrambe nella top ten italiana. Reggio Calabria ‘paga’ a causa della cattiva posizione nell’indicatore ‘Giorni annui con temperatura percepita >=30°c’, settore che vede la città reggina al 101 esimo posto su 107.

Reggio Calabria nella top ten italiana invece per quanto riguarda gli indici ‘nebbia’ e ‘giorni freddi’. Nei ‘Giorni annui con nebbia in almeno una fascia esaoraria’ Reggio si piazza al settimo posto con un punteggio di 998,5, ancora meglio per l’indice ‘Giorni annui con temperatura massima percepita < 3°c’: sesto posto assoluto con un punteggio di 991, 8.

Il clima ha una forte influenza sulla qualità e sullo stile di vita delle persone che abitano in un territorio. E in Italia ci sono pochi dubbi: le coste battono le zone interne, il Sud e le Isole battono il Centro-Nord.

Anche se a primeggiare è una città del ponente ligure: Imperia. Complici le temperature miti (16,4 gradi in media nei dieci anni), le piogge scarse e il sole che hanno fatto di tutta l’area un buen retiro per molti lombardi e piemontesi in cerca, appunto, di un luogo dove sentirsi meglio. Secondo posto per Catania, con Pescara a completare il podio.