Lancette avanti, torna l’ora legale

Sessanta minuti in meno di sonno per giornate più lunghe

Con il ritorno dell’ora legale avremo sessanta minuti in meno di sonno, ma anche giornate più lunghe.

L’ora legale rimpiazza l’ora solare, e fa risparmiare sull’energia sfruttando un minore uso dell’illuminazione elettrica.

QUANDO

Lancette avanti di un’ora tra sabato e domenica. Alle 2 (che diventeranno quindi le 3) del 29 marzo entrerà infatti l’ora legale, che terminerà l’ultima domenica di ottobre, cioè il prossimo 25 ottobre.

ULTIMA VOLTA?

In Italia esiste dal 1916 e fu adottata mentre il paese era impegnato nella Prima guerra mondiale.

Potrebbe essere una delle ultime volte che facciamo tale cambio? Lo scorso anno il Parlamento europeo ha sostenuto la fine del passaggio dall’ora solare a quella legale con una risoluzione, invitando i Paesi UE a decidere entro il 2021 se mantenere o meno il consueto cambio orario: è agli Stati membri dell’Unione che spetta infatti il diritto di decidere il proprio fuso orario.

L’Italia ha detto no. Nel nostro Paese, almeno per il momento, rimane ancora in vigore il doppio orario. Lo scorso giugno il governo ha depositato a Bruxelles il ‘position paper’, una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale. Il governo Conte bis non ha, poi, presentato nessuna modifica al documento.

Questo significa che tutto rimarrà inalterato.