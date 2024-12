Prossime comunali a Reggio, la decisione: quando si vota

Da tempo ormai, a Reggio Calabria, si discute animatamente su quando i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Una situazione che ha creato non poca suspense e che sta già accendendo il dibattito politico. Mentre la data ufficiale delle prossime elezioni non è ancora stata confermata, possibili candidati sindaci hanno già iniziato a presentare i loro progetti per la città, cercando di conquistare l’attenzione e il consenso della popolazione reggina.

Secondo le indicazioni diffuse dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, le elezioni comunali potrebbero svolgersi nella primavera del 2026, rispettando la finestra temporale che va dal 15 aprile al 15 giugno prevista dalla legge n. 182/1991. Tuttavia, il testo non è ancora definitivo e potrebbe essere modificato, lasciando aperti scenari ancora incerti.

Leggi anche

12 anni di Governo Falcomatà

La curiosità attorno alla data del voto è alimentata anche da una potenziale coincidenza che riguarda l’attuale sindaco, Giuseppe Falcomatà. Se si confermasse il calendario, entrambi i suoi mandati – al netto della sospensione per il caso Miramare – avrebbero avuto una durata effettiva di sei anni, un’anomalia già notata dallo stesso primo cittadino durante un evento al Waterfront alla vigilia della sua rielezione: “Abbiamo la capacità di far durare le legislature sei anni”, disse scherzando alla platea.

Il contesto post-pandemia e gli effetti sulle elezioni

La situazione è frutto delle modifiche introdotte durante la pandemia di Covid-19, che nel 2020 e nel 2021 portarono a un rinvio delle elezioni al periodo autunnale. Questo spostamento, seppur necessario per garantire la sicurezza, ha creato un effetto domino che si riflette ora anche sulla tempistica del rinnovo amministrativo.

Secondo la normativa, infatti, i comuni che completano il mandato nel secondo semestre o che hanno subito scioglimenti dopo il 24 febbraio, rientrano nella finestra elettorale primaverile dell’anno successivo alla scadenza del quinquennio.

Leggi anche

Le sfide politiche che attendono Reggio Calabria

Mentre si attende la conferma ufficiale, i riflettori sono già puntati sulle future sfide della città. I potenziali candidati stanno mettendo in campo idee e visioni per il rilancio di Reggio Calabria, in un momento in cui la città ha bisogno di un’amministrazione forte e proiettata verso il futuro. I prossimi mesi saranno decisivi per comprendere quali saranno i temi centrali della campagna elettorale e per delineare il profilo della futura leadership reggina.

Reggio Calabria si prepara a un appuntamento che potrebbe segnare una nuova era per la città. Sarà fondamentale che cittadini e forze politiche interpretino questa sfida come un’opportunità per costruire insieme il futuro di una città che guarda avanti, ma senza dimenticare le sue radici.