Caffè al bar, Reggio Calabria tra le città d'Italia in cui costa meno

In un mondo privo di certezze, il caffè al bar resta una di quelle cose irrinunciabili per gli italiani. C'è da dire, pèrò, che la pandemia ed il Covid hanno messo a dura prova anche il rito della colazione e della pausa post pranzo. Per lungo tempo lontani dai banconi, i cittadini dello Stivale sono da poco tornati a godere di tutti i servizi dei bar, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza, ma qualcosa è cambiato: il prezzo.

Il prezzo del caffè al bar

Tra i guadagni sempre più ristretti, i costi per le sanificazioni, i costi di gestione gravati dal peso dell'assenza della solita clientela, in molti sono stati costretti ad aumentare il prezzo del semplice caffè, il prodotto più richiesto da nord a sud.

Il Covid ha inevitabilmente modificato anche il prezzo di una tazzina, ma la cifra, come spesso accade, non è uguale da nord a sud. Grazie ad un’elaborazione dell’Adnkronos dal Rapporto Ristorazione 2020 di Fipe Confcommercio (su dati Istat dicembre 2020) che rileva il prezzo della tazzina di caffè nei diversi capoluoghi di provincia è possibile stilare una classifica.

La classifica italiana: dal più caro al più economico

Il caffè più caro d’Italia si paga a Trento, dove il prezzo medio dell’espresso raggiunge 1,21 euro. Ma anche altre città del Nord si avvicinano al primato.

Al secondo posto, infatti, c'è Bolzano dove il prezzo medio è di 1,19 euro. A Udine, Pordenone e Brescia il prezzo medio è di 1,12 euro, molto vicina Trieste con un solo centesimo in meno con 1,11 euro a pari merito con Padova e Bologna.

In altre città del Nord i prezzi medi sono di 1,10 euro: Belluno, Ferrara, Gorizia, Modena, Ravenna, Rimini, Rovigo e Vicenza. E anche nelle città d’arte i prezzi si aggirano su questo livello a Firenze e a Venezia 1,09 euro come anche a Torino. Nelle tre città più popolose del Paese, il caffè rimane su livelli intorno all’euro. A Roma in media costa 0,93 euro, 10 centesimi in meno di Milano con 1,03 euro. Mentre Napoli si difende bene sotto l’euro con 90 centesimi.

Bel primato per la Calabria

A portare uno spiraglio di luce nelle tasche degli italiani ci pensa la Calabria. Il prezzo più basso, infatti, spunta a Catanzaro dove il caffè costa ben al di sotto dell’euro, 80 centesimi. 0,88 a Cosenza e a Reggio Calabria, 0,81, invece, nella vicina Messina.

*N.B. Si tratta di prezzi medi, il costo varia da locale a locale e potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quelli riportati.