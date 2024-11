Questa notte l’eclissi lunare. Evento da non perdere all’osservatorio astronomico di Reggio Calabria

È sicuramente uno spettacolo da non perdere quello che la luna offrirà nella notte tra il 27 e 28 settembre quando a partire dalle 2 del mattino l’ombra della Terra coprirà il nostro satellite e lo colorerà di un rosso intenso.

L’eclissi raggiungerà il massimo intorno alle 4 del mattino, quando sarà vicina all’orizzonte occidentale sopra le montagne siciliane.

Quest’anno il fenomeno sarà ancora più interessante poichè l’eclissi avverrà quando la luna si troverà al perigeo (il punto dell’orbita lunare più vicino alla Terra) e per questo il nostro satellite apparirà del 14% più grande.

L’evento potrà essere ammirato in tutta la sua bellezza e per tutta la notte dall’osservatorio astronomico di Reggio Calabria, sito presso l’istituto tecnico per geometri A. Righi.L’ingresso e’ libero. Per info e direzioni 347/1268893