Questione Granillo: si allungano i tempi, ne parla l’assessore Muraca

La questione seggiolini interessa ai tifosi quasi al pari degli acquisti, semplicemente perchè fino al momento ne sta condizionando l’inizio della campagna abbonamenti. Prima il sindaco e successivamente il delegato allo sport Giovanni Latella, avevano parlato di una soluzione più rapida, per la quale poi non si è proceduto, rispetto ad una gara d’appalto che, invece, per forza di cose ne allunga i tempi di inizio dei lavori. Alla trasmissione “Mercato Amaranto” su City Now è intervenuto sulla questione l’assessore Giovanni Muraca: “Giovedi ho fatto pubblicare la determina di indizione gara, al fine di trovare la ditta che dovrà effettuare l’intervento. Lunedi verrà pubblicata la gara sul mercato elettronico.

In questa gara d’appalto ci sono insieme acquisto e posa in opera e se tutto dovesse andare per il verso giusto, quindi individuazione della ditta e nessun ricorso, contiamo tra due settimane di poter iniziare i lavori.

La consegna è sotto riserva di legge. Se non parteciperà nessuno, procederemo con l’affidamento diretto. Per il 4 di agosto che è la data della Coppa Italia, mi sembra molto difficile, non so se per quella data i lavori saranno conclusi, per il 25 agosto, inizio del campionato è più plausibile come tempi di consegna”.