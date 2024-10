Questione rifiuti, Falcomatà: ‘Grazie commercianti reggini per il senso di responsabilità’

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il vicesindaco del Comune di Reggio Calabria, Armando Neri, hanno incontrato una delegazione di Confcommercio guidata dal presidente Gaetano Matà e composta da Marisa Lanucara, Lorenzo Labate, Roberta Malavenda, Enza D’Amico e Massimo Scalo.

Questa mattina, presso gli uffici di Palazzo Alvaro, si è fatto il punto sulle strategie messe in campo dall’amministrazione per affrontare e risolvere, una volta per tutte, i problemi relativi al ciclo integrato dei rifiuti. Ed in questa partita, ovviamente, anche i commercianti svolgeranno un ruolo di fondamentale importanza. Ecco che, partendo da questa considerazione, si è sviluppato un ragionamento basato su condivisione di strategie ed unità d’intenti.

Il presidente Matà ha chiesto delucidazioni sul futuro che, a riguardo, interesserà il settore, garantendo massima collaborazione da parte dell’associazione di categoria. Il sindaco Falcomatà ha, così, ringraziato il presidente ed i rappresentanti di ConfCommercio confermando il sostegno della squadra di governo cittadino ad ogni contributo che dovesse arrivare da un comparto prezioso qual è quello del commercio.

«Ci tengo a ringraziare i commercianti per il grande senso di responsabilità che stanno avendo in questo periodo di crisi del sistema rifiuti e di disservizio che la città sta attraversando», ha detto l’inquilino di Palazzo Alvaro aggiungendo: «La mia riconoscenza va, poi, a Confcommercio per il supporto fornito in un momento difficile. È questo lo spirito giusto che deve contraddistinguere una comunità di fronte a situazioni particolarmente complesse. Collaborazione e sinergia sono i binari da far percorrere al dialogo e ad una programmazione quanto più condivisa possibile. Abbiamo ascoltato con attenzione le proposte messe sul tavolo e raccolto, con forte interesse, le sollecitazioni arrivate nel corso di una riunione estremamente proficua».

A margine dell’incontro, il sindaco Falcomatà ed il Vicesindaco Neri si sono soffermati col presidente Gaetano Matà per approfondire e delineare strategie e progetti che vedranno, anche nel prossimo futuro, l’amministrazione pubblica al fianco di ConfCommercio.