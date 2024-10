Raccolta differenziata, Marra (Map): “Mosorrofa e Sala invase dai rifiuti” – FOTO

Leggo in questi giorni tutti i meriti dei “big” politici per i risultati conquistati in queste elezioni europee, ma posso soltanto ridere in quanto, quando sono risultati negativi gli stessi dicono che ogni tornata elettorale è diversa quindi non si possono fare paragoni mentre quando i risultati sono positivi si esaltano come se avessero vinto la lotteria.

Partendo dal nostro Sindaco Falcomatà che da anni vede soltanto successi della propria amministrazione (beato lui) esaltandosi per questo 20% cittadino del PD e insistendo che se la città è combinata così è soltanto colpa della vecchia amministrazione, poi c’è Forza Italia che va per la sua strada non confrontandosi con il resto del centro destra ( e dovrebbe farlo ) anche perchè Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni sta crescendo notevolmente dalle nostre parti.

Detto questo bisogna ricordare al Sindaco il fallimento del “Porta a Porta” che sta causando molti rischi per la carenza igienico-sanitaria visto in particolar modo che nel centro città vicino ai mastelli si aggirano scarafaggi e topi che potrebbero piano piano invadere garage e sotto-scale , per non parlare dei mezzi AVR che specialmente in orari particolari bloccano la circolazione stradale per poter raccogliere i mastelli in vie a senso unico o nelle strade strette.

Leggi anche

Ovviamente bisogna ringraziare i dipendenti AVR per quello che fanno, ma bisogna rivedere il parco mezzi perchè in alcuni territori servono mezzi piccoli per potersi muovere meglio e senza causare problemi agli automobilisti.

Ricordiamo inoltre all’amministrazione comunale che già nel 2014 l’Associazione di volontariato “Forza Reggio” per tanti mesi ha provveduto nella frazione di Mosorrofa ad essere promotrice della raccolta “Porta a Porta” di lattine, plastica e vetro con dei ragazzi che due volte a settimana passavano a piedi rione per rione a raccogliere questo materiale. La stessa ha protocollato tre richieste al Comune per un’incontro, ma il Sindaco non hai mai risposto.

Il risultato finale è che in queste periferie ancora ci sono i cassonetti, quindi tantissima gente dalla città viene qui da noi per gettare i rifiuti, incluse le ditte che smaltiscono rifiuti di tutti i tipi.