Medicine per l'Ucraina: il Pd avvia la raccolta a Reggio

La Segretaria Cittadina del Pd di Reggio Calabria Valeria Bonforte spiega il senso dell’iniziativa, organizzata di concerto con il Segretario Metropolitano Antonio Morabito, e che partirà sabato 5 marzo.

«Nella sede provinciale del Pd di via Filippini n. 7, il prossimo 5 marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00 sarà possibile, per chiunque voglia, consegnare medicine e prodotti sanitari: antinfiammatori, disinfettanti, bende, siringhe, garze, ovatta, guanti etc. che saranno destinati al popolo ucraino. Si tratta di una iniziativa concreta – dice ancora Bonforte – per essere vicini a chi in questo momento soffre senza alcuna colpa e deve sentire la vicinanza della Comunità internazionale. Il Pd vuole essere in prima fila in questa direzione, la migliore anche per ribadire il no alla guerra e il sì alla pace».